Facebook Twitter Rss

DEAŞ'tan kaçan siviller mayına bastı

DEAŞ'tan kaçan siviller mayına bastı.29885
  • Giriş : 28.01.2017 / 17:07:00
  • Güncelleme : 28.01.2017 / 17:55:26

Terör örgütü DEAŞ'in kontrolündeki Havice'den kaçmak isteyen siviller mayına bastı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


DEAŞ'in kontrolündeki Havice ilçesinden kaçmaya çalışan ve terör örgütünün Tuzhumatu yakınlarında yola döşediği mayınların patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu İlçe Polis Müdürü Yarbay Nazım  Fazıl,  "Havice ilçesinden kaçan siviller  Salahaddin'e geçmek isterken daha önce teröristlerce yola döşenen mayınlar  infilak etti. Olayda 5 sivil hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da  bulunduğu 10 sivil yaralandı." dedi.

Fazıl özellikle Musul operasyonunda gelinen olumlu aşamadan dolayı  DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerden kaçışlarda artış yaşandığını dile getirdi.

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve ona bağlı 6 kasaba ile yüzlerce  köy Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

May ve Erdoğan'dan ortak açıklama

Hakem psikolojim bozuldu dedi, iptal etti

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

HDP'li vekil Hüda Kaya serbest

HDP'li vekil Hüda Kaya serbest

HDP'li milletvekili Hüda Kaya'nın Afyon'da gözaltına alındığı öğrenildi.

400 kişi Silivri'den kaçtı!

400 kişi Silivri'den kaçtı!

Silivri'de kaçak göçmenler olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.

 

40 subay Almanya'dan sığınma istedi

40 subay Almanya'dan sığınma istedi

Yaklaşık 40 subayın Almanya'dan sığınma talep ettiği öğrenildi.

Bakan Fikri Işık'tan Yunanistan'a tepki

Bakan Fikri Işık'tan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanı Işık'tan Yunan mahkemesinin kararına sert tepki geldi.

 

Saldırgan öldü, mailleri hemen silindi

Saldırgan öldü, mailleri hemen silindi

Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Türk askeri Afrika'ya gidiyor

Türk askeri Afrika'ya gidiyor

Türk askeri Afrika'da gerçekleştirilecek tatbikat için Afrika'ya gidiyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya