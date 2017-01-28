DEAŞ'tan kaçan siviller mayına bastı
DEAŞ'in kontrolündeki Havice ilçesinden kaçmaya çalışan ve terör örgütünün Tuzhumatu yakınlarında yola döşediği mayınların patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu İlçe Polis Müdürü Yarbay Nazım Fazıl, "Havice ilçesinden kaçan siviller Salahaddin'e geçmek isterken daha önce teröristlerce yola döşenen mayınlar infilak etti. Olayda 5 sivil hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivil yaralandı." dedi.
Fazıl özellikle Musul operasyonunda gelinen olumlu aşamadan dolayı DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerden kaçışlarda artış yaşandığını dile getirdi.
Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve ona bağlı 6 kasaba ile yüzlerce köy Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.
DİĞER HABERLER
HDP'li vekil Hüda Kaya serbest
HDP'li milletvekili Hüda Kaya'nın Afyon'da gözaltına alındığı öğrenildi.
400 kişi Silivri'den kaçtı!
Silivri'de kaçak göçmenler olduğu ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi.
Bakan Fikri Işık'tan Yunanistan'a tepki
Milli Savunma Bakanı Işık'tan Yunan mahkemesinin kararına sert tepki geldi.
Saldırgan öldü, mailleri hemen silindi
Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
Türk askeri Afrika'ya gidiyor
Türk askeri Afrika'da gerçekleştirilecek tatbikat için Afrika'ya gidiyor.