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DEAŞ yine kan döktü: 38 kişi can verdi

DEAŞ yine kan döktü: 38 kişi can verdi.10551
  • Giriş : 25.07.2018 / 09:58:00

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 38 kişi yaşamını yitirdi.

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Sepet Beşik

Suriye topraklarında kan durulmuyor. Beşar Esad rejimi, DEAŞ'ın intihar saldırısında 38 kişi yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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