DEAŞ yine kan döktü: 38 kişi can verdi
Suriye topraklarında kan durulmuyor. Beşar Esad rejimi, DEAŞ'ın intihar saldırısında 38 kişi yaşamını yitirdiğini duyurdu.
DİĞER HABERLER
Küba'nın anayasasından 'komünizm' çıkarılıyor
Küba'nın yeni hazırlanan anayasasından 'komünizm' çıkarılıyor.
ABD, silah ihracat ağını genişletti
Amerika Birleşik Devletleri, son yıllarda silah ihracat ağını genişletti.
İran'da saldırı: 11 asker hayatını kaybetti
İran'ın Merivan kırsalında güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi.