DeFacto'dan Sivas'a ikinci mağaza, ikinci fabrika
Türkiye’nin en büyük hazır giyim ve moda markalarından DeFacto, Sivas’taki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, şehirdeki ikinci mağazasını PrimeMall Alışveriş Merkezi’nde hizmete açtı. Sivas’ın geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten DeFacto CEO’su İhsan Ateş, 15 milyon TL yatırım yaparak, DeFacto’nun üretim şirketi Ozon Tekstil’ in 2005’te kurduğu Sivas fabrikasının kapasitesini de artıracaklarını söyledi.
Türkiye’nin lider hazır giyim ve moda markası DeFacto, global moda markası olma vizyonuyla yatırımlarına devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında toplam 400’ün üzerinde mağazası bulunan DeFacto, büyüme stratejisiyle mağaza sayısını artırarak daha fazla moda severe ulaşmayı hedefliyor. DeFacto bu kapsamda Sivas’taki ikinci mağazasını PrimeMall Alışveriş Merkezi’nde hizmete açtı.
DeFacto, Sivas Primemall’daki 1.300 metrekarelik mağazasında dünya trendlerine uygun tasarımlarla hazırlanan kadın, erkek ve çocuk koleksiyonları ve aksesuarlarını müşterilerinin beğenisine sunuyor.
SİVAS’A 15 MİLYONLUK YATIRIM
DeFacto’nun üretim şirketi Ozon Tekstil’in Sivas’a yaptığı ikinci fabrika yatırımıyla şehrin ekonomisine katkı sağlamaya devam etiklerini söyleyen DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Büyüme stratejimiz kapsamında yurt içinde ve yurt dışında mağazalaşmaya ve üretim kapasitelerimizi artırmaya devam ediyoruz. Toplam 580 kişiye istihdam yarattığımız ve şehir eko sistemine katkı sağladığımız Sivas fabrikamızın kapasitesini artırmak için yaklaşık 15 milyon TL değerinde yeni yatırım yapıyoruz. Türkiye ekonomisi için de önemli bir yere sahip Sivas’ın gelişmesine katkı sağlayacak yatırımlarla halkımıza ve şehrimize değer katmayı sürdüreceğiz.” dedi.
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