Defne Samyeli'nin annesi kalp krizi geçirdi
Son dönem şovmen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü sunucu Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli kalp krizi geçirdi.
Apar topar Maslak Acıbadem Hastanesi'ne götürdüğü annesinin bir ara kalbinin durması Defne Samyeli'nin büyük panik yaşamasına neden oldu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Sendegül Samyeli, hemen ameliyata alındı.
SAĞLIK DURUMU NASIL?
MedyaTava'nın edindiği bilgiye göre; kalp krizi geçiren Sendegül Samyeli evinde dinlenirken, sağlık durumu da iyiye gidiyor.
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