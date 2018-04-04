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Defne Samyeli, Saran ile aşk mı yaşıyor?

Defne Samyeli, Saran ile aşk mı yaşıyor?.16388
  • Giriş : 04.04.2018 / 10:49:00

Defne Samyeli'nin ünlü iş adamı Saadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Güzel sunucu Defne Samyeli ile ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen dedikodu hakkında açıklama geldi. Samyeli'nin aşk yaşadığı iddia edilen Saadettin Saran ilişkiyi yalanladı.

Defne Samyeli'yle birlikte olduğu dedikodularıyla gündeme gelen iş adamı, "Haberler doğru değil. Bu konuyu konuşmaya bile gerek yok" diyerek aşk iddialarını yalanladı.

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