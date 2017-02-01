Dehşet: Önce öldürdü, sonra intihar etti
İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kadını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi. Öldürülen kadının intihar eden saldırganın eski eşi olduğu ileri sürüldü.
DİĞER HABERLER
'Son dakika' yasağı
RTÜK yönetimi, kanallara önemli bir kararı tebliğ etti. Buna göre artık patlama haberleri gibi haber
Zeytinburnu açıklarında gemi yan yattı
Zeytinburnu açıklarında demirli olan Kamboçya bayraklı gemi yan yattı.
Kartal'da bir DEAŞ üyesi daha gözaltına alındı
İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonda 1 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.
TSK'da Fırat Kalkanı açıklaması
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.