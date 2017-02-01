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Dehşet: Önce öldürdü, sonra intihar etti

Dehşet: Önce öldürdü, sonra intihar etti.9339
  • Giriş : 01.02.2017 / 20:49:00

İstanbul'da meydana gelen dehşet olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

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İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kadını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi. Öldürülen kadının intihar eden saldırganın eski eşi olduğu ileri sürüldü.

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