Facebook Twitter Rss

Delphin oteller zincirinin ortakları tutuklandı

Delphin oteller zincirinin ortakları tutuklandı.14818
  • Giriş : 26.04.2018 / 15:18:00

FETÖ'den tutuklananların arasında Delphin oteller zincirinin ortakları da girdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Türkiye'nin dört bir tarafından FETÖ operasyonları devam ederken Delphin oteller zincirinin ortaklarının da tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan Delphin oteller zincirinin ortakları Alper Cömertoğlu, Ufuk Cömertoğlu, Mine Cömertoğlu ve Egemen Cömertoğlu hâkim karşısına çıktı.

UFUK VE EGEMEN CÖMERTOĞLU SERBEST

Yapılan ilk duruşmada Alper, Mine Cömertoğlu tutuklanırken, Ufuk ve Egemen Cömertoğlu adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan Mine Cömertoğlu’nun FETÖ’nün ana finansörlerinden firari işadamı ve Koza-İpek Holding’in sahibi Akın İpek’in yeğeni olduğu ileri sürülüyor.

ORTAKLIK İDDİALARI

Tutuklanan Alper Cömertoğlu’nun ise 667 sayılı KHK ile kapatılan Antalya Girişimci İş Adamları (AGİT) Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu, adli kontrol şartı ile serbest kalan Ufuk Cömertoğlu’nun FETÖ ile ilişkilendirilen bazı şirketlerde ortaklığı olduğu kaydediliyor.

İLK GÖZALTI 2016’DA

Delphin oteller zincirinin Antalya Lara-Kundu'da 4, Alanya'da ise 1 beş yıldızlı otel olmak üzere toplam 5 oteli bulunuyor. Ufuk ve Alper Cömertoğlu Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine gözaltına alınmış 13 gün sonra serbest kalmıştı.

Skandal! Darbeciyi serbest bıraktılar!

Süper Lig'deki o maçın saati değiştirildi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul polisi alarmda!

İstanbul polisi alarmda!

İstanbul polisi kentin giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere bir çok noktada uygulama başlattı.

Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu!

Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu!

Denizlili vatandaşlar öğleden sonra meydana gelen depremle panik yaşadı.

 

İran'da düşen jetle ilgili flaş gelişme!

İran'da düşen jetle ilgili flaş gelişme!

İran'da düşen Türk jetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntı!

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntı!

2 oğlu ve eşi tarafından öldürülen iş adamı Murat Öğüt cinayetinin detayları kan dondurdu.

 

Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit

Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit

Hain örgüt PKK'ya yönelik Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında yürütülen operasyondan acı haber geld

Bebek firarda! 2 yaşında evden kaçtı!

Bebek firarda! 2 yaşında evden kaçtı!

Adana'da 2 yaşındaki bir çocuk, kimseden habersiz evinden çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya