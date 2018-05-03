Facebook Twitter Rss

Demba Ba, adım adım Beşiktaş'a geliyor

Demba Ba, adım adım Beşiktaş'a geliyor.15860
  • Giriş : 03.05.2018 / 09:18:00

Golcü oyuncu Demba Ba, adım adım eski kulübü Beşiktaş'a geliyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan olaylar ve Galatasaray mağlubiyeti ile sarsılan Beşiktaş, eski oyuncusu Demba Ba için harekete geçti.

Alvaro Negredo ile Vagner Love'a sezon sonu neşter vurulacağı belirtilen Beşiktaş'ta Demba Ba ismi gittikçe netlik kazanıyor.

Ligdeki son maçta Göztepeli taraftarların tepki gösterdiği 32 yaşındaki golcünün sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı talep eden yönetime henüz olumlu cevap vermemesi siyahbeyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Beşiktaş idarecilerin de Senegalli forvet ile sezon sonu oyuncu masaya oturup 1+1 yıllık sözleşme talep edeceği öğrenildi.

Yönetimin ayrıca Ba haricinde Larin'i de takımda tutarak kiralama yoluyla eksta bir üçüncü forvet alabileceği dile getirildi.

FOTOMAÇ

Deniz Baykal aday oluyor

CHP'de adaylık için en güçlü isin o!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş, Mario Gomez için harekete geçti

Beşiktaş, Mario Gomez için harekete geçti

Beşiktaş yönetimi, Alman oyuncu Mario Gomez için harekete geçti.

Başakşehir'e Arda Turan'dan kötü haber!

Başakşehir'e Arda Turan'dan kötü haber!

Medipol Başakşehir'e golcü oyuncu Arda Turan'dan kötü haber geldi.

 

Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak

Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak

Teknik adam Aykut Kocaman, Beşiktaş ile ilgili ilginç bir kehanette bulundu.

Deprem! 6 kulüp birden PFDK'ya sevk edildi!

Deprem! 6 kulüp birden PFDK'ya sevk edildi!

Aralarında Gaziantep ve Ankaragücü'nün da olduğu 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi.

 

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine o gelecek!

Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine o gelecek!

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Atiba'nın yerine gelecek isim belli oldu.

Galatasaraylı Eren'e İsviçre'den talip çıktı

Galatasaraylı Eren'e İsviçre'den talip çıktı

Galatasaraylı oyuncu Eren Derdiyok'a İsviçre'den talip çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya