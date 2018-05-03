Demba Ba, adım adım Beşiktaş'a geliyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan olaylar ve Galatasaray mağlubiyeti ile sarsılan Beşiktaş, eski oyuncusu Demba Ba için harekete geçti.
Alvaro Negredo ile Vagner Love'a sezon sonu neşter vurulacağı belirtilen Beşiktaş'ta Demba Ba ismi gittikçe netlik kazanıyor.
Ligdeki son maçta Göztepeli taraftarların tepki gösterdiği 32 yaşındaki golcünün sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı talep eden yönetime henüz olumlu cevap vermemesi siyahbeyazlı taraftarları heyecanlandırdı.
Beşiktaş idarecilerin de Senegalli forvet ile sezon sonu oyuncu masaya oturup 1+1 yıllık sözleşme talep edeceği öğrenildi.
Yönetimin ayrıca Ba haricinde Larin'i de takımda tutarak kiralama yoluyla eksta bir üçüncü forvet alabileceği dile getirildi.
FOTOMAÇ
DİĞER HABERLER
Beşiktaş, Mario Gomez için harekete geçti
Beşiktaş yönetimi, Alman oyuncu Mario Gomez için harekete geçti.
Başakşehir'e Arda Turan'dan kötü haber!
Medipol Başakşehir'e golcü oyuncu Arda Turan'dan kötü haber geldi.
Aykut Kocaman: Beşiktaş sahaya çıkacak
Teknik adam Aykut Kocaman, Beşiktaş ile ilgili ilginç bir kehanette bulundu.
Deprem! 6 kulüp birden PFDK'ya sevk edildi!
Aralarında Gaziantep ve Ankaragücü'nün da olduğu 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi.
Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine o gelecek!
Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Atiba'nın yerine gelecek isim belli oldu.
Galatasaraylı Eren'e İsviçre'den talip çıktı
Galatasaraylı oyuncu Eren Derdiyok'a İsviçre'den talip çıktı.