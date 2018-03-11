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Demba Ba attı, Göztepe 3 puana uzandı!

Demba Ba attı, Göztepe 3 puana uzandı!.26380
  • Giriş : 11.03.2018 / 17:10:00

Spor Toto Süper Lig'de üst sıraları kovalayan Göztepe, Antalyaspor'la karşılaştı.

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Sepet Beşik

Spor Toto Süper Lig’de, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor’u 2-1 yendi. 36. dakikada Halil Akbunar’ın güzel asistini Demba Ba, düzgün bir vuruşla gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 55’te Demba Ba’nın kafa vuruşunda top direkten döndü. 74’te Halil-Demba Ba ikilisi bir kez daha sahneye çıktı. Halil, sol kanattan ceza sahası yan çizgisi yakınına taşıdığı topu arka direğe ortaladı. Defansın müdahele edemediği topu Demba Ba boş ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yandı.

80’de soldan Sakıb’ın ceza sahası içerisine ortasını Doukara kafayla ağlarla buluşturdu ve takımını ümitlendiren golü attı. 89. dakikada konuk Antalyaspor’da Celustka, Traore’ye yaptı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışı kalırken; Göztepe karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 39 yaptı. Üst üste 3. maçından da galibiyet çıkaramayan Antalyaspor ise 25 puanda ve küme düşme hattının bir puan üzerinde kaldı.

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