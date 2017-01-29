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Demba Ba bu gece İstanbul'a geliyor!

Demba Ba bu gece İstanbul'a geliyor!.15794
  • Giriş : 29.01.2017 / 09:24:00

7 aydır ayağı kırıldığı için sahalardan uzak kalan Demba Ba, bu gece İstanbul'a geliyor.

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Sağlık kontrolünden geçirilecek olan futbolcu, eğer onay alınabilirse siyah beyazlı formayı terletecek. Eğer doktorlardan sağlığı ile ilgili bir onay alınamazsa iş Adebayor'a düşecek.

Ara transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Siyah-Beyazlılar’da çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda takıma yeni bir forvet kazandırmak için temaslarını sürdüren Beşiktaş Yönetimi, sürpriz bir şekilde kulübün gündemine giren Demba Ba’yı bu gece İstanbul’a getirecek. Kara Kartal’dan 2 sezon önce Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua’ya 13 milyon Euro (52 milyon TL) karşılığında gönderilen Senegalli futbolcu yarın sabah sağlık kontrolünden geçirilecek. Geçtiğimiz temmuz ayındaki Shangai Shenhua ile Shangai Sipg arasında oynanan mücadelede bacağı kırılan ve yaklaşık 7 aydır sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki futbolcu, testlerden geçirilirse bedelsiz olarak kiralanacak.

1 yıllık opsiyon olacak

Siyah-Beyazlılar, Demba Ba’da yaşanabilecek olumsuz bir gelişmeyi de göz önünde bulundurarak B Planını şimdiden hazırladı. Yönetim, son olarak Crystal Palace’ta forma giyen Emmanuel Adebayor’la anlaştı. 7 aydır kulüpsüz olmasına rağmen ülkesi Togo’yla Afrika Uluslar Kupası’nda görev yapan ve hazır bir görüntü sergileyen 32 yaşındaki futbolcunun, Kara Kartal’la yarım dönemlik için anlaşmaya evet dediği, eğer anlaşma gerçekleşirse artı 1 yıllık da opsiyonlu olarak transferin gerçekleşeceği belirtildi.     

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