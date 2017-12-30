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Demba Ba'dan Beşiktaş'a mesaj geldi

Demba Ba'dan Beşiktaş'a mesaj geldi.15860
  • Giriş : 30.12.2017 / 16:56:00

Tecrübeli futbolcu Demba Ba, siyah-beyazlı ekibe mesaj yolladı.

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Beşiktaş'ta forma giyen ve taraftarın büyük sevgisini kazanan Demba Ba, ülkesinde yaptığı açıklamasında Beşiktaş'a değindi.

Demba Ba, “Bunu göz ardı edemem, Dünya Kupası’nda takımın bir parçası olmak istiyorum. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun hangi Senegalli’ye sorarsanız, size Dünya Kupası’nda oynamak isteyeceğini söyler. Dünya Kupası’nda oynamak istiyorum” dedi.

Çok çaba harcadığını kaydeden Ba, “Milli takıma geri dönebilmek için çok çalışıyorum. Geri dönersem milli takıma bir dinamizm katabilirim” diye konuştu.

Öte yandan, Demba Ba’nın 1 Ocak’tan itibaren yeniden transfer çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.

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