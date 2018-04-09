Demba Ba'dan flaş Beşiktaş açıklaması!
İzmir ekibi Göztepe'de forma giyen Demba Ba, takımının eski kulübü olan Beşiktaş ile oynadığı maçın ardından açıklama yaptı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Göztepe maçı öncesinde, “Demba Ba’yı çok seviyoruz. Yeni sezonda onu takımımızda görmek istiyoruz” sözleri, büyük yankı yaratmıştı.
Sarı-Kırmızılılar’ın cephesinden gelen sert cevap, gerilimi artırırken Demba Ba bu durumun dışında kalmayı tercih etmişti. Siyah-Beyazlılar karşısında önceki gün 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 73. dakikada ceza sahasının çaprazından yaptığı sert vuruşla Beşiktaş kalesini yokladı ancak direğe takıldı. Maç sonunda konuşan tecrübeli oyuncu, “Ben Göztepe’nin oyuncusuyum. Beşiktaş’ı ve taraftarını ne kadar çok sevsem de maça bir profesyonel gibi çıkıp elimden geleni yaptım. Direkten dönen topa en çok ben üzüldüm” ifadelerini kullandı.
FANATİK
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