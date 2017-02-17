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Demba Ba'dan mesaj var: Bekleyin beni

Demba Ba'dan mesaj var: Bekleyin beni.15860
  • Giriş : 17.02.2017 / 17:48:00

Beşiktaşlı Demba Ba, Beşiktaşlı taraftarlar için mesaj paylaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gören Senegalli oyuncu Demba Ba, Türkiye'ye dönerek siyah-beyazlı formayı giymek için gün sayıyor.

Los Angeles kentinde özel antrenörü Nabie Fofanah ile çalışan Demba  Ba, sakatlığının son durumu, Türkiye ve Beşiktaş'a olan özlemiyle ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın devre arasında sürpriz bir kararla kadrosuna yeniden  kattığı Senegalli futbolcu, California Üniversitesi Drake Stadyumu'nda antrenörü  Fofanah ile kondisyon çalışmalarını sürdürüyor.

Demba Ba, yakın zamanda Türkiye'ye döneceğini belirterek,  siyah-beyazlı taraftarlara Türkçe seslenerek, "Bekle beni Beşiktaş." dedi.

Demba Ba, özel antrenörüyle bir süredir devam eden antrenmanlardan  verimli sonuç aldığını söyledi.

Türkiye’ye döneceği için büyük heyecan duyduğunu kaydeden Senegalli  futbolcu, "İnşallah 10 gün içinde Türkiye’de olacağım, bir an önce dönmek için  sabırsızlanıyorum çünkü Türkiye’yi gerçekten çok seviyorum." diye konuştu.

Yeniden Beşiktaş’ta oynamak için gün saydığını belirten Senegalli  futbolcu, hazırlık çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, güç, hız ve  teknik antrenmanların ağırlıklı olduğu yoğun bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Demba Ba, ağır bir sakatlık geçirdiğini kaydederek, "O nedenle acele  etmek istemiyorum ve hazır hissettiğimde yüzde 100 bir performansla sahalara  dönmeyi hedefliyorum. Çalışmalarıma Türkiye’de takımımla birlikte devam  edeceğim." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'a dönme sürecini de değerlendiren golcü futbolcu, şöyle devam  etti:

"Beşiktaş'a döndüm çünkü kulübün kazanmasını istiyorum. Takımın  başarılarında benim de katkım olsun istiyorum. Zaten başarılı bir sezon  geçiriyorlar, bunda benim de bir payım olursa çok mutlu olacağım. Beşiktaş'ın  UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını da yakından takip ediyorum. Maçları  kazanıyorlar, böyle devam edip bizim iki yıl önce elde ettiğimiz başarının  ötesine geçerlerse harika olacak, dileğim herkesi mutlu edecek bir sonuç  almaları."

Demba Ba'nın Los Angeles'taki antrenmanlarına eşlik eden özel  antrenörü Nabie Fofanah, yıldız oyuncuyla çalışmalarından kısa zamanda çok olumlu  sonuçlar aldıklarını kaydetti.

Fofanah, Demba Ba ile öncelikle kasları güçlendirecek çalışmalar  yaptıklarını, teknik Futbol hareketleriyle atletik yoldan bacaklara güç  kazandırdıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün daha da iyiye gidiyor. Demba Ba, hem zekası hem de azmiyle  bugüne dek çalıştırdığım birçok sporcudan farklı. Kendi vücudunu çok iyi tanıyor  ve neyin ona en iyi geleceğini doğru analiz ediyor. Çok zeki bir futbolcu.  Sporcunun ihtiyaçları ve gelişmesi açısından bireysel olarak çalıştırılmanın ne  kadar önemli olduğunun farkında ve bunu çok verimli kullanıyor. Çalışmamız bitip  Türkiye’ye döndüğünde, takım arkadaşlarıyla antrenmanlara katıldıkça sahalara  daha da hazır hale geleceğine eminim."

Son olarak Çin'in Shanghai Shenhua takımında oynayan 32 yaşındaki  Demba Ba'nın 2016 yılının temmuz ayında sol bacağı kırılmıştı. Geçirdiği ağır  sakatlığın ardından ABD'de tedavisine devam eden Senegalli futbolcu, devre  arasında Beşiktaş ile kiralık sözleşme imzalamış ve eski kulübüne geri dönmüştü.

TRT

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