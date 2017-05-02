Demba Ba, dev derbide forma giyecek
Başakşehir karşısında mağlubiyete uğrayan Beşiktaş, Fenerbahçe maçına odaklandı. Dev derbide Demba Ba'nın da görev almak istediği öğrenildi.
Senegalli yıldız, Başakşehir maçı sonrasında görüştüğü hocasına, “Kendimi hazır hissediyorum. Görev verirseniz Fenerbahçe karşısında da oynarım” dedi.
Siyah-Beyazlılar’dan 2 sezon önce ayrılarak 13 milyon Euro karşılığında Çin Ligi ekibi Shanghai Shenhua’nın yolunu tutan Demba Ba, ara transfer döneminde takıma geri dönmüştü. Bacağından yaşadığı sakatlığa rağmen transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, problemini atlatmasının ardından hocası Şenol Güneş’ten ilk görevini önceki akşamki Başakşehir maçında aldı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan tecrübeli oyuncu, 78. dakikada dahil olduğu oyunda 87’de attığı klas golle farkı 2’ye düşüren sayıyı kaydetti. 707 gün sonra Beşiktaş formasıyla maça çıkan Ba, 717 gün sonra da Kartal’da golle tanıştı.
Karşılaşmanın ardından Şenol Güneş’le görüşen Demba Ba’nın, hocasından övgü aldığı bildirildi. Güneş’in, “Performansını beğendim. Kalan haftalarda sana da önemli görev düşecek” dediği Senegalli golcü, bu konuşma sırasında ilk isteğini iletti. Demba’nın, Güneş’e, “Kendimi hazır hissediyorum. Görev verirseniz Fenerbahçe karşısında da oynarım” dediği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, takımın golcüleri Cenk Tosun ve Aboubakar’ın inişli çıkışlı görüntülerini göz önünde bulundurup Demba’ya derbide şans verebileceği bildirildi.
FANATİK
DİĞER HABERLER
Bruma ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Bruma için resmi açıklama geldi.
Sneijder, takım arkadaşı Yasin'e bağırdı!
Sneijder, kaçırdığı pozisyon sonrası takım arkadaşı Yasin'e bağırdı.
Tudor, Galatasaraylı futbolcuları uyardı
Deneyimli teknik adam Tudor, Galatasaraylı futbolcuları uyardı.
Başkan Aziz Yıldırım: Tarihe geçtik!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübe dair açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş hüsrana uğradı, seri sona erdi: 3-1
Süper Lig'de Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında tel tel döküldü. Haftalardır süren yenilmezlik
Fenerbahçe galibiyet serisini 4 maça çıkardı
Süper Lig'de Fenerbahçe 4 haftadır yenilmiyor. Sarı lacivertli ekip, Çaykur Rize'i de 2-1 mağlup ett