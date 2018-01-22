Facebook Twitter Rss

Demba Ba, Fikret Orman'a haber gönderdi

Demba Ba, Fikret Orman'a haber gönderdi.15860
  • Giriş : 22.01.2018 / 09:11:00

Demba Ba, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a haber gönderdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Talihsiz bir sakatlık geçiren ve tedavisini tamamlayan golcü oyuncu Demba Ba, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a haber gönderdi.

Başkan Orman’ın da geri dönmesine yeşil ışık yaktığı Shanghai Shenhualı oyuncu, kulübüne resmi teklifin gitmesini bekliyor

FANATİK

Rusya: ABD, Türkiye'yi kızdırdı

TSK'nın taktiği teröristleri şaşırttı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rıdvan Dilmen: Vida, Tosic'i zor keser

Rıdvan Dilmen: Vida, Tosic'i zor keser

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın durumunu değerlendirdi.

Cenk Tosun, İngiliz taraftarlarca yuhalandı

Cenk Tosun, İngiliz taraftarlarca yuhalandı

Cenk Tosun, takımının West Bromwlch maçında İngiliz taraftarlarca yuhalandı.

 

R.Madrid, Kane için rekor kırmaya hazırlanıyor!

R.Madrid, Kane için rekor kırmaya hazırlanıyor!

Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane için Real Madrid kesenin ağzını açıyor.

Beşiktaş, forvet için Vagner Love'ın peşinde!

Beşiktaş, forvet için Vagner Love'ın peşinde!

Cenk Tosun'un Everton'a gitmesinin ardından forvet arayışına giren Beşiktaş, Vagner Love ile ilgilen

 

Fenerbahçe yeni yıla 3 puanla girdi: 2-1

Fenerbahçe yeni yıla 3 puanla girdi: 2-1

Fenerbahçe, evinde oynadığı mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Osmanlıspor, Malatyaspor'a maçı eşit bitti

Osmanlıspor, Malatyaspor'a maçı eşit bitti

Lig'in ikinci haftasında Osmanlıspor, Malatyaspor'a karşı mücadele verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya