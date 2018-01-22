Demba Ba, Fikret Orman'a haber gönderdi
Talihsiz bir sakatlık geçiren ve tedavisini tamamlayan golcü oyuncu Demba Ba, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a haber gönderdi.
Başkan Orman’ın da geri dönmesine yeşil ışık yaktığı Shanghai Shenhualı oyuncu, kulübüne resmi teklifin gitmesini bekliyor
FANATİK
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