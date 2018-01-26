Demba Ba, Göztepe ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş'ta forma giydiği dönem taraftar tarafından çok sevilen golcü oyuncu Demba Ba'nın İzmir ekibi Göztepe ile anlaştığı öğrenildi.
Adı Beşiktaş, Konyaspor ve Newcastle United ile anılan Senegalli forvet Demba Ba'nın Göztepe'yle anlaşma sağladığı öğrenildi.
Daha önce Beşiktaş forması giyen yıldız golcü bu akşam saatlerinde İzmir'e gidecek ve yarım sezon kiralık sözleşme imzalayacak.
FANATİK
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