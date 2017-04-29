Demba Ba transferi soruşturma altında!
İngiliz Newcastle United, vergi skandalı ile çalkalanıyor. Bazı futbolcuların transferleri sırasında vergi kaçakçılığı yapıldığı iddia iddiasıyla sarsılan kulüpte, teknik adam Charnley gözaltına alınmıştı.
Söz konusu transferler arasında, şu an Beşiktaş'ta Futbol hayatını sürdüren Demba Ba'nın da ismi var. Senegalli golcünün 2011 yılında West Ham United'dan Newcastla'a transferini soruşturan müfettişler, bunun yanı sıra Sylvain Marveaux, Papiss Cissé ve Moussa Sissoko'nun transferlerini de takip altına aldı. İngiliz müfettişlerle koordineli çalışan Fransız yetkililer, şu an Lorient'de forma giyen Marveaux'yu soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün gözaltına almış ve yaklaşık 4 saat süren sorgulamanın ardından serbest bırakmıştı.
Newcastle United'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Demba Ba, 2012-13 sezonunun devre arasında 8.5 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. 2014-15 sezonunun başında 6 milyon euro bedelle Beşiktaş'ın oyuncusu olan Senegalli golcü, o sezonun sonunda 13 milyon euro karşılığında Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua'nın yolunu tutmuş, bu sezonun devre arasında ise kiralık olarak siyah-beyazlılara geri dönmüştü.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Mahmut Uslu: Hollanda bizden izin alacak
Mahmut Uslu, teknik adam Advocaat ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.
Galatasaray Çin'e mi satılacak?
Galatasaray Kulübü'nün Çin'e satılacağı iddiası ortalığı karıştırdı.
Galatasaraylı Eren Derdiyok'a talip var
Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok'a İsviçre'den talip var.