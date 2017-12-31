Demba Ba yeniden Beşiktaş yolunda!
Kara Kartal'da trafik harekatı son hız devam ediyor. Kulüp yöneticileri, Şenol Güneş'in direktifleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Premier Lig ekiplerinden Everton ile Cenk Tosun transferinde imza atmak için geri sayıma geçen ve bu transferi yılbaşından sonra açıklamayı planlayan Beşiktaş'ın gündeminde üç isim var. Bunlardan ilki Mario Balotelli.. Fransız yıldızı iki kez veto eden teknik direktör Şenol Güneş, üçüncü kez de 'istemiyorum' derse, listenin iki ve üçüncü sırasında yer alan isimlerle görüşmeler yeniden hız kazanacak. Bu isimlerın Gignac ve Demba Ba olduğu ifade edildi.
BAŞKAN ORMAN SICAK BAKIYOR
Balotelli transferinde pürüz çıkması halinde rota ilk olarak Meksika'ya çevrilecek. Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Gignac'ı tekrar gündemine alan siyah-beyazlı yönetim, Cenk Tosun için Everton'dan gelecek olan parayı bu futbolcunun bonservisinde kullanmayı planlıyor. Listedeki üçüncü isim ise Demba Ba.. Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde Senegali forvet için "Demba Ba bizim evladımız, şartlar uygun olursa onu isteriz" ifadelerini kullanmıştı..
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