Demet Akalan'ın tablosu Instagram'ı salladı
Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşımdan sonra Akalın, bir takipçisinin yazdığı yoruma da cevap verdi.
Eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile yer aldığı resmi çok beğendiğini söyleyerek “En kısa sürede evimin duvarına asacağım” dedi. Tablo sosyal medyayı salladı. Akalın bir takipçisinin “Okan enişte biraz çıplak kalmış” sözlerine “Evet azıcık kapatsak fena olmaz” diye karşılık verdi. Akalın, resimde Ebru Gündeş’e benzetildi.
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