Demet Akalın da izdivaç programı sunuyor
Son yıllarda tartışma yaratan ve toplumun büyük bir kesimi tarafından tepki gören izdivaç programlarına bir yenisi daha ekleniyor. Zuhal Topal, Esra Erol'dan sonra ünlü şarkıcı Demet Akalın da evlilik programı sunacak.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a izdivaç programı sunması teklif edildi. Akalın teklifi kabul ederse yılda en az 12 milyon lira kazanacak.
YAYINA BAĞLANIP DOĞRULADI
Demet Akalın, Kanal D ekranlarında yayınlanan Renkli Sayfalar'a telefonla bağlandı. İzdivaç programında sunucu olma teklifi aldığını doğrulayan Akalın, hâlâ düşünme aşamasında olduğunu ama teklifin çok cazip olduğunu söyledi.
"İŞİ GÜCÜ BIRAKIR BU İŞİ YAPARIM"
Akalın, "Seda ablalar, Esralar gerçekten bu paraları kazanıyorsa ben işi gücü bırakır bu işi yaparım" dedi.
"O ZAMAN SENİN RAKAMIN DAHA YÜKSEK"
Programın sunucularından Müge Dağıstanlı'nın "Demet, bu sektörde bir kişiye aylık 1 milyon lira teklif edildi. O zaman senin rakamın bundan daha yüksek?" sorusuna Akalın, "O ayarda" demekle yetindi.
KALDIRILMASI YÖNÜNDE BEKLENTİLER HAKİMDİ
Skandalların eksik olmadığı bu programların kaldırılması yönünde beklentilerin oluştuğu dönemde Demet Akalın'a da böyle bir teklif yapılması şaşırttı.
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