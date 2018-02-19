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Demet Akalın'dan Demet Şener'e şok sözler

Demet Akalın'dan Demet Şener'e şok sözler.21529
  • Giriş : 19.02.2018 / 15:42:00

Demet Akalın, Demet Şener ile ilgili bomba etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu.

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Büyüyen Beşik

Magazin gündemine bomba gibi düşen aldatma haberinin ardından boşanan Demet Şener-İbrahim Kutluay ile ilgili Demet Akalın'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Akalın, yıllar önce evlilikten döndüğü ve İbrahim Kutluay'ın eski eşi hakkında olay yaratacak sözler sarfetti.

Uğradığı mekanda eski eşinin eski sevgilisi Demet Akalın’la pişti olan eski manken Demet Şener, konuyla ilgili sorular üzerine, “Kendisini görmedim. Hiç tanımadığım bir insan” ifadelerini kullanmıştı.

Star Tv’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ adlı magazin programının haberine göre Suzan Avcı’nın hastane kaldırıldığı haberini alıp onun yanına giden Demet Akalın muhabirlerinin Demet Şener ile ilgili sorduğu sorulara : ‘ Ben görmedim söylenecek ne olabilir ki ben ona sadece bir teşekkür borçluyum düşünsene ben çoluklu çocuklu, dul, işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra’ şeklinde cevap verdi.

TRT

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