Demet Akalın'dan Demet Şener'e şok sözler
Magazin gündemine bomba gibi düşen aldatma haberinin ardından boşanan Demet Şener-İbrahim Kutluay ile ilgili Demet Akalın'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Akalın, yıllar önce evlilikten döndüğü ve İbrahim Kutluay'ın eski eşi hakkında olay yaratacak sözler sarfetti.
Uğradığı mekanda eski eşinin eski sevgilisi Demet Akalın’la pişti olan eski manken Demet Şener, konuyla ilgili sorular üzerine, “Kendisini görmedim. Hiç tanımadığım bir insan” ifadelerini kullanmıştı.
Star Tv’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ adlı magazin programının haberine göre Suzan Avcı’nın hastane kaldırıldığı haberini alıp onun yanına giden Demet Akalın muhabirlerinin Demet Şener ile ilgili sorduğu sorulara : ‘ Ben görmedim söylenecek ne olabilir ki ben ona sadece bir teşekkür borçluyum düşünsene ben çoluklu çocuklu, dul, işsiz güçsüz kalabilirdim seneler sonra’ şeklinde cevap verdi.
TRT
DİĞER HABERLER
Tarkan'ın 'Beni Çok Sev' şarkısı çalıntı mı?
'Beni Çok Sev' şarkısının çalıntı olduğu iddiası davasında karar açıklandı.
Orhan Gencebay'dan yayın yasağı talebi
Usta sanatçı Orhan Gencebay, Arif Sağ ile ilgili yayın yasağı talebinde bulundu.
Alişan ile Buse Varol'un nikah tarihi belli oldu
Ünlü şarkıcı Alişan ile Buse Varol'un nikah tarihi belli oldu.
Gündeş, konser gelirini Mehmetçik'e bağışlıyor
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, konser gelirini Mehmetçik'e bağışlıyor.
Ali Ağaoğlu'nun oğlu dünya evine girdi!
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu dünya evine girdi.
Parasını geri isteyen izleyiciye olay cevap!
'Kayhan' filmini beğenmeyip parasını geri isteyen bir kişiye Şahan Gökbakar kayıtsız kalmadı.