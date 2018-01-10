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Demet Akalın'dan Erdoğan'a: Allahına kurban

Demet Akalın'dan Erdoğan'a: Allahına kurban.15649
  • Giriş : 10.01.2018 / 09:22:00

Şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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Büyüyen Beşik

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu ile karşılaştıkları anın fotoğrafını paylaştı. Akalın, Erdoğan'a olan sevgisini de sevenlerine anlattı.ü

Demet Akalın, konvoyun fotoğrafını Instagram'da ''Ay Allah'ına kurban be Cumhurbaşkanım'' notuyla paylaştı.

Eşi Okan Kurt'la birlikte aracında yolculuk ederken bir anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuyla karşılayan Demet Akalın, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak story'de yine yazım hatası yaptı. Demet Akalın, ''Ay Allahına kurban be Cımhurbaşkanım'' yazarak Cumhurbaşkanı kelimesini hatalı yazdı.

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