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Demet Akalın'dan Metin Hara'ya gönderme

Demet Akalın'dan Metin Hara'ya gönderme.23086
  • Giriş : 11.07.2017 / 11:07:00

Demet Akalın, Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara'ya göndermede bulundu.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Adriana Lima ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Metin Hara ile ilgili açıklama yaptı ve ünlü modelin eski eşinin fotoğrafını paylaşarak Lima'nın zevkinin ortada olduğunu söyledi.

Magazin gündemi, yazar Metin Hara ve dünyaca ünlü model Adriana Lima aşkını konuşuyor. Atatürk Havalimanı’nda dudak dudağa görüntülenen ve birlikte Bodrum’a tatil için uçan ikili bir anda Türk magazin gündemine oturdu. Kuantum hakkında yazdığı kitaplarla ünlenen Metin Hara’nın bu ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimler bu aşk hakkında paylaşımlarda bulundu.

Okan Bayülgen’in eski eşi Şirin Ediger, ‘Metin sen bizim her şeyimizsin’ şeklinde bir paylaşımla bu ilişkiye olan bakışını belirtirken Demet Akalın, Adriana Lima’nın ilk eşiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına da “İlk eşi, çok da şey yapmayın” notunu düştü. Akalın, yoruma kapalı olarak paylaştığı bu fotoğrafla adeta, ‘Adriana zaten ilişkilerinde çıtayı çok yüksekte tutan biri değil’ göndermesinde bulundu.

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