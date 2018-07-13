Şarkıcı Demet Akalın'ın eşine haciz şoku
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a büyük şok. Akalın'ın eşi Okan Kurt'a ait Martaş Lojistik'e bağlı TIR'la haciz konulduğu öğrenildi. Yaşanan kriz sonrası şirkete yük veren çok sayıda firma, Martaş ile yollarını ayırdı.
Bankalara 100 milyon lira civarı borcu bulunduğu öğrenilen Martaş’ın yetkililerine ise ulaşılamadı; şirket merkezi arandığında ise yanıt alınamadı. Şirketin yaşadığı mali darboğazın gerisinde ise, zorlu piyasa koşulları, yoğun rekabet ve yönetimsel hataların olduğu kaydediliyor.
TEMELİ 1980’li yılların ortasında Mersin’de atılan Martaş Lojistik, Türkiye’nin önemli taşımacılık firmaları arasında yer alıyordu. Akalın’ın kayınpederi Abdi Kurt ile oğulları Okan ve Ozan Kurt’a ait…
TIR ŞOFÖRLERİ DE DAVA AÇTI
Şirket bir süredir mali sıkıntılar ile boğuşuyor. Martaş Uluslararası Taş. İnş. şirketi ve bağlı şirketlere yönelik çok sayıda haciz kararı bulunuyor. Haciz kararlarından biri bölümü, şirketin çalışanlarına, bir bölümünü ise alacaklı şirketler ve bankalara ait görünüyor.
1980'li yıllarda kurulan Martaş, lojistik sektörünün önde gelen şirketlerinden biri konumundaydı. Martaş'ın kurucusu Abdi Kurt ve Reşit Kurt; 4-5 yıl önce yollarını ayırdı.
Martaş ve bağlı şirketlerin araçları yanı sıra gruba ait gayrimenkuller üzerinde de çok sayıda icra kararı bulunuyor. Söz konusu haciz yazılarından biri de, 905 bin liralık alacaklı konumda olan bir bankaya ait.
İSTASYONLARI DA KAPALI
Martaş’ın yaşadığı mali sıkıntının, Ozan Kurt’a ait akaryakıt şirketini de etkilediği öğrenildi. Ozan’ın Ekopet Taşımacılık şirketine ait istasyonların da bir süredir kapalı olduğu anlaşıldı.
Demet Akalın’ın eşine ait lojistik şirketine haciz şoku
Yaşanan mali sıkıntının Ozan Kurt'a ait akaryakıt dağıtım şirketlerini de etkilediği anlaşıldı. Akaryakıt dağıtım şirketlerinden birini İstanbul 23. İcra Müdürlüğü nezdinde 2018/20542 dosya numarası üzerinden Ekopet'e yönelik haciz işlemi başlattığı anlaşıldı.
HÜRRİYET
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