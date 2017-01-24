Demet Akalın: Makyaj yok oğlum çekmeyin
Akşam yemeğine çıkan ünlü şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt mekandan çıkarken görüntülendi. Kameraları gören Demet Akaın kadraja makyajsız girmek istemeyince montunun şapkasıyla yüzünü gizledi.
Okan Kurt'un arkasına saklanarak çıkan şarkıcı "Çekmeyin oğlum makyaj yok" diyerek sitemde bulundu.
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