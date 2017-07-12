Demet Akalın, Nur Yerlitaş'ı ziyaret etti!
Bodrum'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Yakın dostu Demet Akalın, zatürre tedavisi gören ünlü modacıyı hasta yatağında ziyaret etti.
Bodrum’da rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan ünlü modacı Nur Yerlitaş zatürre teşhisi ile tedavi altına alındı. Birkaç gün daha tedavisinin devam edeceği öğrenilen Yerlitaş’ı yakın dostları yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçı Demet Akalın ve Seren Serengil Yerlitaş’ı birlikte ziyaret etti. Biraz olsun morali düzelen ünlü modacının yorgun ve bitkin halleri ise dikkatlerden kaçmadı. Demet Akalın ve Seren Serengil hasta ziyareti fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.
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