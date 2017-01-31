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Demet Akalın saldırıyı anlattı

Demet Akalın saldırıyı anlattı.18676
  • Giriş : 31.01.2017 / 10:11:00

Ünlü şarkıcı Demet Akalın saldırı anında yaşananları anlattı

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İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'nda gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan açıklama geldi. Meydana gelen saldırıya tanık olan şarkıcı, yaşananları 39 kişinin can verdiği Reina katliamına benzeterek olayı anlattı.

Ünlü sanatçı yaşadığı korku dolu anları bir radyo programında şöyle anlattı:

"Camlar kırılıyor film gibi, on metre ötemde oluyor! Herkes çığlık kıyamet... Allah'tan benim koruma yanımda. Silahını çıkarttı. Ben buna diyorum ki sık. Zannediyorum ki Rena'daki gibi birisi bizi tarıyor herhalde. Camlar herkesin suratına fırladı."

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