Demet Sağıroğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya dava
Türk pop müziğinin önemli isimlerinden olan ve Demet Sağıroğlu, Acun Ilıcalı'nın 'O Ses Türkiye', 'O Ses Çocuklar', ve 'Rising Star' programlarında 'Arnavut Kaldırımı' isimli şarkısının kullanıldığı gerekçesiyle tazminat davası açtı.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde avukatı Sadettin Dayıoğlu aracılığıyla dava açan Demet Sağıroğlu dava dilekçesinde “Kınalı Bebek” albümünde yer alan “Arnavut Kaldırımı” isimli şarkısının 1994 yılında yayınlandığını belirtti. Haftalarca liste başında yer alan şarkının büyük beğeni kazandığının anlatıldığı dilekçede “ Söz yazarı ve eser sahibi olan müvekkilin bu şarkısı MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) tarafından koruma altına alınmıştır” denildi. Eserin, Acun Ilıcalı’nın kanallarında izinsiz ve hukuka aykırı olarak defalarca kullanıldığını dilekçesinde anlatan Demet Sağıroğlu’nun avukatı Sadettin Dayıoğlu, “Arnavut Kaldırımı adlı eser, “O Ses Türkiye”, “O Ses Çocuklar” ve “Rising Star” adlı programlarda yayınlanmıştır. Davalı müvekkilimin eserlerine bağlı maddi ve manevi haklarını ihlal etmektedir. Müvekkilime ait olan bu eserin, davalı tarafından izinsiz, haksız ve hukuka aykırı kullanımı nedeniyle şimdilik 5 bin lirası maddi 10 bin lirası manevi olmak üzere toplam 15 bin liranın tahsilini istiyoruz” dedi.
HÜRRİYET
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