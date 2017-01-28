Demet Şener 10 milyon TL tazminat istedi
Boşanma davaları magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Şener-İbrahim Kutluay çifti arasında sular durulmuyor. Demet Şener'in 10 milyon TL tazminat ve çocuklarının velayetini istediği ortaya çıktı.
Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasının ilk celsesi görüldü. İbrahim Kutluay ve Demet Şener duruşmaya katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Davaya Demet Şener'in istediği tazminat bedeli davaya damgasını vururken, mahkeme Kutluay'ın mal varlığıyla ilgili belgelerin toplanması için duruşmayı erteledi.
11 yıllık evliliğin resmen son bulacağı davada Demet Şener ve İbrahim Kutluay mahkeme salonunda yer almadı. Dava İstanbul Adliyesi'nde tarafların avukatları temsiliyetinde görüldü. Demet Şener, kendisini aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'dan 10 milyon TL tazminat ve çocuklarının velayetini isteyerek 8 kişiyi tanık gösterdi. Mahkeme ise Kutluay'ın mal varlığıyla ilgili belgelerin toplanması için duruşmayı 3 Mart'a erteledi.
DİĞER HABERLER
Murat Boz'un annesi yoğun bakıma alındı
Ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi dün geceyi yoğun bakımda geçirdi.
Oyuncu Berrak Tüzünataç'a 20 ay hapis
Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın yargılandığı davada cezası belli oldu.
Aleyna Tilki'ye o paylaşımından ceza geldi
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Aleyna Tilki'ye kötü haber geldi.
Nejat İşler o dizi ile ekranlara dönüyor!
Ünlü oyuncu Nejat İşler, aldığı kararlar sevenlerini mutlu etti.
Nejat İşler: Aynı kötü evliliklere benziyor
Nejat İşler, geçirdiği hastalık yüzünden işlerinin patladığını belirtti.
Muazzez Ersoy: Nene Hatun'u oynarım
Muazzez Ersoy, katıldığı radyo programında önemli açıklamalarda bulundu.