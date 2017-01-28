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Demet Şener 10 milyon TL tazminat istedi

Demet Şener 10 milyon TL tazminat istedi.15233
  • Giriş : 28.01.2017 / 13:41:00

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın boşanma davalarına istenen tazminat damga vurdu.

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Boşanma davaları magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Şener-İbrahim Kutluay çifti arasında sular durulmuyor. Demet Şener'in 10 milyon TL tazminat ve çocuklarının velayetini istediği ortaya çıktı.

Eski Milli Basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in boşanma davasının ilk celsesi görüldü. İbrahim Kutluay ve Demet Şener duruşmaya katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Davaya Demet Şener'in istediği tazminat bedeli davaya damgasını vururken, mahkeme Kutluay'ın mal varlığıyla ilgili belgelerin toplanması için duruşmayı erteledi.

11 yıllık evliliğin resmen son bulacağı davada Demet Şener ve İbrahim Kutluay mahkeme salonunda yer almadı. Dava İstanbul Adliyesi'nde tarafların avukatları temsiliyetinde görüldü. Demet Şener, kendisini aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'dan 10 milyon TL tazminat ve çocuklarının velayetini isteyerek 8 kişiyi tanık gösterdi. Mahkeme ise Kutluay'ın mal varlığıyla ilgili belgelerin toplanması için duruşmayı 3 Mart'a erteledi.

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