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Demet Şener'den eski eşine ağır gönderme!

Demet Şener'den eski eşine ağır gönderme!.17561
  • Giriş : 13.09.2017 / 11:41:00

Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'a göndermede bulundu.

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Demet tüm izleri sildirdi. Eski manken Demet Şener, kendisini aldattığı iddiası ile boşandığı 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay'a sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.

Eşi İbrahim Kutluay'ın kendisini aldattığını iddia eden Demet Şener, boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Boşanma davası devam ederken Demet Şener'den sürpriz bir hamle geldi.

Ünlü isim, sağ el bileğinden İbrahim Kutluay'ın adını sildirdi ve oğlu Ömer ile kızı İrem'in isimlerini kazıttı. Sosyal medyadan eşine gönderme yapan Şener paylaştığı fotoğrafa 'Önce gözyaşlarını silersin, sonra ona sebep olanları!' mesajını yazdı.

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