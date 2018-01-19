Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, 2 çocuğunun annesi Demet Şener ile ayrıldı. Kutluay, eski eşine 1 milyon 300 bin TL tazminat, boşanma davası kesinleşinceye kadar aylık 13 bin TL tedbir nafakası, çocukların aylık 7 bin TL nafaka ödeyecek.
Çocukların velayeti anneye verildi.
TRT
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