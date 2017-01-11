Demet Şener ile Kutluay mal paylaşıyor
Boşanma kararları magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çift Demet Şener ile İbrahim Kutluay yolun sonuna geldi.
Demet Şener'in 10 milyon TL tazminat talep ettiği davada, duruşma tarihi 27 Ocak olduğu açıklandı.
Demet Şener, geçtiğimiz aylarda Renkli sayfalar programına çarpıcı açıklamalar yapmıştı:
“Ben ‘ailem’ deyip kocama inanıyordum. Ne zaman ki gerçekleri öğrendim... Her ilişki biter ve yenisi başlar. Benim alnım ak, başım dik. 4 senedir neler yaşadığımı siz biliyorsunuz. Boşanma kararını ben aldım. Çok mücadele verdim. Tüm detayları zamanı geldiğinde öğreneceksiniz. İhanet dedikodularını yalanladı, gerçekleri ben daha yeni öğrendim. Elimde belgeler var ve onlar yeter.”
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