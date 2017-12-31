Demet Şener: Yaralarımı sarmak istiyorum!
Demet Şener, 2018 yılından beklentilerini anlatırken daha çok mutlu olmak istediğini kaydetti.
Şener, ''Bu yıl benim için çok zordu. Bazen çok karamsarım. Ama umut etmekten vazgeçmeyeceğim. Yeni yılda özgür, huzurlu, mutlu olmak istiyorum. Yaralarımı sarmak, yoluma devam etmek, küçük mutluluklar bulmak istiyorum. Hep güçlü durmaya çalıştım, ama yıprandım. Öfkemi geride bırakacağım. Kalbi güzel olanlar için Allah’ın daha iyi planları var.'' dedi.
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