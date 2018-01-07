Demir Kilise ibadete açıldı
İstanbul Balat'taki demirden inşa edilen tek kilise olma özelliğini taşıyan Bulgar kilisesi (Sveti Stefan Kilisesi ), nam-ı diğer 'Demir Kilise' 7 yıl süren restorasyon çalışması tamamlandı. Bulgar Ortodokslar için tarihi bir öneme sahip olan Demir Kilise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bulgaristan Başbakanı Borisov'un katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) katkılarıyla 2011 yılından başlayan restorasyon kapsamında Demir Kilise'nin yüzde 90’ı elden geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Demir Kilise'nin taşıyıcı sistem güçlendirme, dış cephe koruma ve restorasyon, iç restorasyon ile çevre düzenlemesi yapıldı.
ERDOĞAN: 'ULUSLARARASI TOPLUMA VERİLMİŞ BİR MESAJ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demir Kilise’nin açılışında yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:
"Bulgaristan şu anda AB dönem başkanlığı görevini sürdürüyor. Böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum. İstanbul, şu fotoğrafla farklı din ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir şehir olma özelliğini tüm dünyaya bir defa daha göstermiştir."
"Bizde şu var: Kesrette vahdet anlayışı. Yani çoklukta birlik… Biz işte bu anlayışla diğer dinlere mensup vatandaşlarımızın ibadethanelerini ayağa kaldırma çalışmalarını yürüttük yürütüyoruz. Havra, şapel, kilise gibi din mekanların onarımlarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz."
'TÜRKİYE RESTORASYON ALANINDA BİRİKİMLİ VE TECRÜBELİ'
"Biz inancı ve kökeni ne olursa olsun herkesin özgürce ibadetini yapabilmesini devletlerin sorumluluk alanında olduğuna inanıyoruz. Türkiye restorasyon alanında son derece birikimli ve tecrübeli bir ülkedir. Bulgaristan’daki tarihi vakıf eserlerinde tamire ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Demir Kilise’de olduğu gibi bu onarımları birlikte yapabiliriz. Demir Kilise’nin restorasyonunda emeği geçenleri tebrik ediyorum."
YILDIRIM: HOŞGÖRÜMÜZÜN EN GÜZEL NUMUNESİDİR
Törende ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Yıldırım konuşmasında, “Demir Kilise'nin restore edilerek Hristiyan vatandaşların hizmetine sunulması ülkemizde dinlere karşı ecdadımızdan gelen ve bugün de devam eden hoşgörünün en güzel numunesidir" dedi.
BULGAR BAŞBAKANI: MİNNETTARIM
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da konuşmasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir söz vermişti ve bugün bu sözünü yerine getiriyor. Minnettarım size Sayın Cumhurbaşkanı" diye konuştu.
DİĞER HABERLER
Cumhurbaşkanı'ndan 'Boğaziçi' çıkışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Mezunları programında konuştu.
İsveç'in başkenti Stockholm'de patlama!
İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir metroda patlama meydana geldi.
Birleşmiş Milletler İran için toplanıyor
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bu kez İran için toplanıyor.
Cenk Tosun rekorla transfer oldu!
Genç futbolcu Cenk Tosun, rekor denecek bir ücretle Everton'a transfer oldu.