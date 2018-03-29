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Demircan'dan sağlık çalışanlarına müjde

Demircan'dan sağlık çalışanlarına müjde.6665
  • Giriş : 29.03.2018 / 14:56:00

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarına müjdeli haberi verdi.

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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, çocuk programlarında gıda reklamlarında kısıtlama olacağını belirtti ve sağlık çalışanlarının yıpranmaları ile ilgili önümüzdeki hafta Meclis'e düzenleme geleceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, CNN Türk'ün canlı yayınında konuştu. Bakan Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarına yıpranma müjdesi verdi. 'Çocuk programlarında gıda reklamlarında kısıtlama olacağını dile getiren' Bakan Demircan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Acilllerde büyük yoğunluk var. Türkiye genelinde değerlendirdiğimizde 60-65 hastanemiz yoğunlukla karşı karşıya kalıyor. Günlük 8 saate dayanan hizmet anlayışı ihtiyaçları karşılamaya yetersiz kalıyor. Acile başvuran hastalarımızın yüzde 70'i ertesi gün polikliniğe gelebilecek durumda. Ama vatandaşımız acile gelmişse buna hekim karar vermeli. Yüzde 30 'u gerçek acil, geri kalanı acil olmayabilir. Bizim yüzde 70'i de değerlendirerek tedavisini yapmamız gerek. Acillerdeki hekim bekleme süresini düşürdük. Esas kalıcı çözüm aile hekimliğini etkin hale getirip, birinci basamakta çözülebilecek sorunları çözmektir. Aile hekimlerimizi vatandaşımızla etkin bir biçimde buluşturacak çalışma yapıyoruz. Bunun için Türkiye'de pilot il çalışmaları yapacağız.

Yasa paketi hazır. Bakanlar Kurulu'ndaki sunumunu yaptık. Bir paket olarak önümüzdeki günlere sunulacak. Son şekli Meclis'te görülecek. Şu kadarını söyleyeyim yıpranma payı yer alacak. Detayları çalışmalar tamamlandıktan sonra anlatacağız. Sağlık çalışanlarımız çok önemli, sağlık yıpranma açısından etkili bir çalışma alanı çünkü 24 saat çalışılan bir alan.

TRT

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