Demirel'in katil zanlısı yakalandı!
Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren katil zanlısı damadı Cemil Karanfil İzmir'de yakalandı.
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