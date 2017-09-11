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Demirel'in katil zanlısı yakalandı!

Demirel'in katil zanlısı yakalandı!.9971
  • Giriş : 11.09.2017 / 17:14:00

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'in katil zanlısı yakalandı.

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Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren katil zanlısı damadı Cemil Karanfil İzmir'de yakalandı.

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