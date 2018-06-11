Demirören Ailesi'nden taziye açıklaması
Hayatını kaybeden Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için Perşembe gününe kadar 17.00 ile 19.00 saatleri arasıda Demirören'in Anadoluhisarı'ndaki Yalısı'nda taziyelerin kabul edileceği öğrenildi.
TRT
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