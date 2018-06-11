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Demirören Ailesi'nden taziye açıklaması

Demirören Ailesi'nden taziye açıklaması.11899
  • Giriş : 11.06.2018 / 12:48:00

Demirören Ailesi'nden gelecek taziyelerle ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Hayatını kaybeden Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için Perşembe gününe kadar 17.00 ile 19.00 saatleri arasıda Demirören'in Anadoluhisarı'ndaki Yalısı'nda taziyelerin kabul edileceği öğrenildi.

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