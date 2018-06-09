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Demirören Ailesi'ne taziyeler devam ediyor

Demirören Ailesi'ne taziyeler devam ediyor.30040
  • Giriş : 09.06.2018 / 13:27:00

Erdoğan Demirören için Demirören Ailesi'ne taziyeler devam ediyor.

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Büyüyen Beşik

80 yaşında hayata gözlerini yuman Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için aileye iş ve siyaset dünyasından isimlerin taziye ziyaretleri devam ediyor.

Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine sabah saatlerinde taziye ziyaretine gelenler arasında Şevket Sabancı, Demet Sabancı, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin ve Emir Sarıgül de yer aldı. Yıldırım Demirören'in, taziye ziyaretine gelen Şevket Sabancı'yı uğurladığı görüldü.

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