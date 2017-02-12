Demirören de 'Evet' dedi!
Yıldırım Demirören'de rengini belli etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme de gerçekleştiren Demirören, referandum için tarafını açıkladı.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki görüşmeden sonra bilgi veren TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Cumhurbaşkanlığı sistemi için 16 Nisan’da yapılacak referandumda Türkiye için ‘evet’ diyeceğini açıkladı.
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