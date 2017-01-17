Demirtaş'a 142 yıl hapis cezası!
Cezaevinde yatmakta olan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezaları belli oldu. İddianamede Demirtaş için 142 yıl, Figen Yüksekdağ için 83 yıl hapsi isteniyor.
Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında tutuklandıkları soruşturmayla ilgili iddianame hazırlandı.
İddianamede Demirtaş'ın 142 yıl, Yüksekdağ'ın 83 yıl hapsi isteniyor. Demirtaş PKK/KCK terör örgütünün yöneticisi ve örgütün siyasi alan merkesi sorumlusu olarak faaliyet yürütmekle suçlanıyor, 6-7-8 Ekim olaylarının sorumlusu olarak gösteriliyor. Demirtaş'a 43 yıldan 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Figen Yüksekdağ ise çeşitli tarihlerde yaptığı konuşmalar nedeniyle suçlanıyor. Yüksekdağ için savcılığın talep ettiği cezaysa 30 yıldan 83 yıla kadar hapis.
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