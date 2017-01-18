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Demirtaş'a Erdoğan'a hakaretten hapis

Demirtaş'a Erdoğan'a hakaretten hapis.14395
  • Giriş : 18.01.2017 / 12:24:00

Demirtaş'a Erdoğan'a hakaretten 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verildi.

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Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a bir şok daha. Demirtaş için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, 9 Eylül 2016'da Demirtaş'ın bir televizyonda canlı olarak yayımlanan konuşmasının içeriğinde "Cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebi içeren fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderildiği anımsatıldı.

Eleştiri sınırlarını aşacak şekilde beyanda bulunmak suçundan
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tefrik edilerek soruşturmanın tamamlandığı kaydedilen iddianamede, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarının ise başka soruşturma olarak yürütüldüğü aktarıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Demirtaş'ın ifadesinin alındığına yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi: "Demirtaş suçlamaları kabul etmediğini ve hakaret kastının olmadığını beyan etmiştir. Ancak Demirtaş'ın yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olan ve devletin manevi şahsiyetini temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiri sınırlarını aşacak şekilde beyanda bulunmak suretiyle üzerine atılı olan suçu işlediği dosya kapsamındaki tüm delillerden anlaşılmıştır."

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