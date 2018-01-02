Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 bin TL tazminat ödeyecek.
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