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Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Demirtaş, Erdoğan'a tazminat ödeyecek.16189
  • Giriş : 02.01.2018 / 14:00:00

HDP lideri Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

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Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 bin TL tazminat ödeyecek.

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