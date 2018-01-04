Demirtaş genel başkanlığı bırakıyor
Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanlığını bırakıyor. Demirtaş, 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek kongrede aday olmayacağını parti yönetimine bildirecek.
Parti yönetiminin ısrarına rağmen Demirtaş'ın parti eş başkanlığını neden bıraktığına dair mektubunun bugün Diyarbakır'da partinin diğer Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay tarafından kamuoyuna açıklanacak.
TRT
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