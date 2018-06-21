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Demirtaş'ın abisi öldürüldü!

Demirtaş'ın abisi öldürüldü!.15256
  • Giriş : 21.06.2018 / 15:46:00

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın abisi öldürüldü.

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Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın abisi PKK'lı terörist Nurettin Demirtaş'ın öldürüldüğü iddia edildi.

Irak’ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) yakın kaynaklar; TSK’nın Kandil harekatında Nurettin Demirtaş’ın öldürüldüğünü açıkladı. Demirtaş’ın akıbetiyle ilgili büyük çöküş yaşayan PKK medyası ise Nurettin Demirtaş’ın ölmediği yönünde propaganda yaptı.

Selahattin Demirtaş Abisiyle ilgili bir soruya, “Üniversite öğrencisiyken hapse girdi, ömrünün yarısını cezaevlerinde geçirdi. Burada bir defa daha yıllarını cezaevlerinde geçirsin istemedik şu an Erbil’de yaşıyor” cevabını vermişti.

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