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Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı istendi

Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı istendi.15256
  • Giriş : 18.07.2018 / 13:13:00

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı istendi.

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Halkların Demokratik Partisi eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı istendi. Savcılık, 'atılı suçları işlediğine dair kuvvetli şüphesinin bulunması' ve 'kaçma şüphesi' bulunduğunu belirtti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan Demirtaş katılmazken, avukatları, yakınları ve bazı HDP milletvekilleri salonda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından iddia makamından görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, Demirtaş'a ait bazı ses kayıtları hakkında henüz bilirkişi raporu alınmadığını ve önceki celselerde alınan ara kararların bazılarının ikmal edilemediğini beyan ederek bu hususların tamamlanmasını talep etti.

Savcı, "atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması", "sanığın kaçma şüphesinin varlığı" ve "atılı suçların ceza miktarının üst sınırını göz önünde bulundurarak adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Davanın görülmesine Demirtaş'ın avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediliyor.

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