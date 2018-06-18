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Demirtaş kararını açıkladı

Demirtaş kararını açıkladı.15256
  • Giriş : 18.06.2018 / 11:22:00

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, HDP'nin ikinci tur kararını açıkladı.

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Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılması durumunda HDP'nin ne yapacağını açıkladı.

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, “2. turda kesinlikle boykot vb. bir tutumumuz olmayacak. Demokratik bir uzlaşma çerçevesinde 2. turda da şimdiki gibi seçim kampanyamızı hız kesmeden sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu

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