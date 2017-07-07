Demirtaş mahkemeye çıkmayı reddetti
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan Halkların Demokratik Partisi Genel Başkanı Demirtaş, bugün Ankara'da görülecek duruşmaya kelepçeli getirilecek olması nedeniyle mahkemeye çıkmayı reddettiği öğrenildi.
HDP'den yapılan yazılı açıklamada Demirtaş'ın bugünkü duruşmaya bizzat katılma talebinin 30 Haziran tarihinde kabul edildiği, bu sabaha karşı Edirne Cezaevinde yola çıkmak için geldiği servis aracında kendisine kelepçe takılmak istenmesi üzerine Demirtaş'ın Jandarma Bölük Komutanı ve nöbetçi müdür ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Demirtaş, görüşmede halen milletvekili olduğunu, dokunulmazlığının devam ettiğini, kelepçe takılması halinde duruşmaya gitmeyeceğini ifade etmiştir. Jandarma Bölük Komutanının kelepçesiz götüremeyeceklerini ifade etmesi üzerine Demirtaş, kendisinin halk iradesiyle seçilmiş bir milletvekili
olduğunu belirtmiştir. Kelepçe takılması konusundaki dayatma üzerine Demirtaş, saat 04.10'da kaldığı odaya geri dönmüştür" denildi.
HÜRRİYET
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