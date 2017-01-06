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Demirtaş'tan çarpıcı PKK açıklaması

Demirtaş'tan çarpıcı PKK açıklaması.22004
  • Giriş : 06.01.2017 / 13:50:00

Demirtaş, terör örgütü PKK ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.

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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile verdiği ifadesinde önemli açıklamalarda bulundu.

'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması kapsamında ifade veren Demirtaş, PKK'nın ne üyesi, ne sözcüsü ne de sempatizanı olmadığını belirtti.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır’da yaptığı konuşmada "Akan kanla ilgili HDP’nin zerre-i miskal siyasi sorumluluğu yoktur. Siyasi kararı alan Cumhurbaşkanı ve Başbakan ikilisidir" dediği için hakkında açılan, ’Cumhurbaşkanı’na hakaret’ soruşturmasında ifade verdi. Soruşturmayı yürüten savcıya SEGBİS sistemi ile dün ifade veren Demirtaş, konuşmasında tek bir hakaret cümlesi olmadığını, konuşmanın bir siyasi partinin Eş Genel Başkanı olarak, başka bir siyasi partiye yönelik eleştiri ve mesajlardan ibaret olduğunu kaydetti.

"ETNİK ÇATIŞMA ÇIKARMAK İSTEDİLER"

Konuşmayı yaptığı dönemde 400’den fazla parti binası ve Genel Merkezin kendisine 'Türk milliyetçisi’ diyen kesimlerce yakılıp yıkıldığını belirten Demirtaş, "Hatta partimizle ilgili olmadığı halde, yalnızca Kürt olduğu için bir çok insanın evi, iş yeri, mevsimlik işçilerin çalıştıkları ve kaldıkları yerler ateşe verildi. O yüzden konuşma metninden görüleceği üzere, Kürt adına ne varsa, Kürt’e benzeyen ne varsa saldırarak etnik çatışma çıkarmayı amaçladıklarını ifade ettim" dedi. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın HDP’yi hedef gösterdiğini söylediği açıklamalarının savcılık tarafından tespit edilmesini istediğini belirten Demirtaş, "Benim eleştirdiğim, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın HDP’yi hedef gösteren konuşmalarıdır. Konuşmalarımın tamamı incelendiğinde, tümüyle ifade ve fikir özgürlüğü kapsamında olduğu zerre kadar şüphe götürmez, tümüyle barış çağrısı içerdiği çok net anlaşılmaktadır. ’Çözüm süreci bitmiştir, bundan sonra çözüm yoktur’ diyen siyasetçilerin tespit edilmesini talep ediyorum. Bunlar tespit edilmelidir ki, çözüm sürecinin bitmesine ve şiddet ortamının oluşmasına neden olan siyasetçiler belirlenebilsin" dedi.

O dönemde bazı basın yayın organlarının, PKK’nın yaptığı bazı saldırılardan doğrudan kendisini sorumlu tuttuğunu da ifadesinde belirten Demirtaş, "Ben PKK’nın ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım. Ben HDP Eş Genel Başkanıyım, bütün şiddet ve savaş araçlarını eleştiriyorum ve politikalarına karşı çıkıyorum" dedi

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