Demirtaş'tan CHP yürüyüşüne tepki
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası başlatılan Adalet Yürüyüşü hakkında açıklama yaptı.
HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım,Demirtaş’ın 'Adalet Yürüyüşü' hakkında "Benim Edirne’ye yürünmesi yönünde bir talebim yok" ifadesini kullandığını aktardı.
Gazete DuvaR’dan Özlem Akarsu Çelik’e konuşan HDP’li Yıldırım, şunları söyledi: "Selahattin Bey meselenin Edirne’ye yürüme meselesi olmadığını, yürüyüşün tüm muhalif kesimleri buluşturmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi. Meselenin kendisinin tutukluluk hali ve mağduriyetinin ortadan kaldırılmasının ötesinde bir ‘adalet ihtiyacı’ olduğunu ifade ediyor ve bunun için yürüyüşün sözde değil pratikte de herkes için adalet sağlamaya evrilmesini önemsediğini belirtiyor."
Yıldırım son olarak, “Selahattin Bey, toplumsal dinamiklerin bir arada ülkeyi düzlüğe çıkarma çabasının önemli olduğunu, muğlak söylemlerin ötesine geçilmesi ve toplumsal muhalefetin süreklileştirilmesi gerekliliğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.
HDP, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne destek ziyaretinde bulunacağı açıklamıştı.
Açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Eş Genel Başkanımız Serpil Kemalbay, Eş Genel Başkan Yardımcılarımız Saruhan Oluç, Sezai Temelli, MYK üyelerimiz Beyza Üstün, Murat Mıhçı, Grup Başkanvekilimiz Ahmet Yıldırım, milletvekillerimiz Celal Doğan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca, Mithat Sancar ve Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Ahmet Türk; yarın (3 Temmuz Pazartesi) Adalet Yürüyüşüne destek ziyaretinde bulunacaklardır. Heyetimiz saat 14:00'te Kandıra Cezaevi önünde açıklama yapacaktır."
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