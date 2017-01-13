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Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı

Deniz Akkaya'nın karnına demir saplandı.10973
  • Giriş : 13.01.2017 / 11:02:00
  • Güncelleme : 13.01.2017 / 11:02:43

Eski manken Deniz Akkaya'nın başına korkunç bir kaza geldi.

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Ünlü isim Deniz Akkaya, güvenlik demirlerinin üzerine düştü. Karnından ciddi şekilde yaralanan güzel modelin karın bölgesine dikiş atılarak tetanoz aşısı yapıldı.

Korkunç olay Deniz Akkaya'nın yoğun kar yağışı nedeniyle çöken otoparkın karlarını temizlediği sırada yaşandı.

Akkaya, yaşadığı talihsiz kazayı Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu ve şu notu yazdı: "Güvenlik demirlerinin üzerinden uzanmaya çalışırken bir tanesinin karnıma saplanması neticesinde büyük bir kazanın ucundan döndüm. Dikişler atıldı, bir güzel tetanoz aşısı oldum. Şimdi iyiyim..."

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